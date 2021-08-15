BAE merkezli havayolu şirketi Kabil uçuşlarını askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Flydubai, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Kabil'e uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Flydubai, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Kabil'e uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Afganistan'ın 34 vilayetinden 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e girdiğini duyurdu. Taliban, kentte güç kullanmayacağını ve barışçıl bir şekilde ilerleyeceğini açıklarken, BAE merkezli Flydubai havayolu şirketi yarından itibaren Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşları askıya alacağını açıkladı. Flydubai'nin açıklamasına göre, bugün planlanan uçuşlar gerçekleştirildikten sonra bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı