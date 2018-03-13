Bae Merkezli DP World'den "Berbera Limanı Anlaşması" Açıklaması

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "DP World" şirketi, Somaliland ve Etiyopya ile yapılan "Berbera Limanı Anlaşması"nın yasal olduğunu ve Somali devletinin egemenliğini ihlal etmediğini savundu.

Somali Federal Meclisi'nin dün aldığı kararla tüm çalışmalarının yasaklanması ve ülkeyi terk etmesi istenen "DP World" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti Liman ve Deniz Taşımacılığı Bakanı tarafından yapılan açıklamanın diyaloğa uygun bir ortam oluşturmaya yardımcı olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Somali Federal Meclisinin aldığı kararın üçlü tarafların yatırımları ve ticari anlaşmalarını etkilemeyeceği belirtildi.

Somali Federal Meclisi, dün "Berbera Limanı'nın işletilmesi konusunda özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle anlaşma yapan Dubai merkezli DP World'un ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesine" yönelik maddeleri içeren bir karar almıştı.

Kararda, DP World'un söz konusu limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, dolayısıyla da geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

Somaliland'ın 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilanına rağmen uluslararası alanda tanınırlığı bulunmuyor. Dolayısıyla Mogadişu yönetimi söz konusu üçlü anlaşmayı "yasal çerçevenin dışında ve egemenliğinin ihlali" olarak görüyor.

Somaliland Meclisi, Eylül 2016'da BAE merkezli DP World adlı şirketin Berbera Limanı'nın 30 yıl boyunca işletmesiyle ilgili 442 milyon dolarlık bir anlaşmayı onaylamıştı.

Somali Liman ve Deniz Taşımacılığı Bakanlığı, 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümetinin, Berbera Limanı'nın işletilmesi ve genişletilmesiyle ilgili yapılan anlaşmanın bir parçası olmadığı ve anlaşmaya imza atmadığı belirtilerek, söz konusu anlaşmanın yasalara aykırı olduğu ve Somali hükümetinin anlaşmayı reddettiği" belirtilmişti.

DP World'den yapılan açıklamada ise Berbera Limanı projesinde DP World'ün yüzde 50, Somaliland'in yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 pay sahibi olacağı açıklanmıştı.