BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda,...
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri