BAE: "Mayıs ayındaki tanker saldırılarının ardında bir devlet var"

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda Mayıs ayında ikisi Suudi bandıralı 4 tankere yönelik sabotajın ardında bir devletin olduğunu ileri sürdü.

12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan, biri BAE ve biri de Norveç'e ait dört tankerde patlamalar meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BM Güvenlik Konseyi'ne BAE açıklarında saldırıya uğrayan tankerlere yönelik soruşturmanın raporlarını sundu. BAE, raporda saldırının ardında bir devletin olduğunu ileri sürdü. Saldırının "komplike ve koordineli bir saldırı" olduğu aktarılan raporda, saldırının kim tarafından düzenlediğine dair bilgi verilmedi. Raporda, "Saldırı, AE karasularına sızabilmeleri için gelişmiş deniz seyir bilgisi gerektiriyor" denildi.

Patlamaların 'sabotaj saldırısı' olduğu ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, saldırının ardında İran olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Bolton'un suçlamalarını 'saçmalık' olarak nitelendirmişti. - ABU DABİ

Kaynak: İHA