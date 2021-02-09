BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu
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BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu

09.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:50
BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracının başarıyla Mars yörüngesine yerleştiği belirtilirken, BAE bunu yapabilen ilk Arap ülkesi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracının başarıyla Mars yörüngesine yerleştiği belirtilirken, BAE bunu yapabilen ilk Arap ülkesi oldu.

Muhammed bin Reşid Uzay Merkezi'nden yapılan açıklamada uydunun yörüngeden merkeze sağlıklı sinyaller gönderebildiği ve yörüngeye başarılı şekilde ulaştığı ifade edildi.

BAE, ülkenin simgesi konumundaki Burç Halife gökdeleni önünde uydunun Mars yörüngesine ulaşmasını canlı yayınladı.

Japonya'nın Tanegaşima Uzay Merkezi'nden H-2A roketiyle Mars'a gönderilen 1,3 tonluk gözlem uydusu, hava durumu ve iklim değişikliği üzerinde çalışmalar yapacak.

BAE'nin Mars misyonu kapsamında geliştirdiği uydu, Temmuz 2020'de Japonya'dan fırlatılmıştı. Böylece BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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