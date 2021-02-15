Bae, Mars'tan İlk Fotoğrafı Paylaştı
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Bae, Mars'tan İlk Fotoğrafı Paylaştı

15.02.2021 23:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:54
Bae, Mars'tan İlk Fotoğrafı Paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'Umut Uzay Aracı' (Hope Probe) Emirlik Mars Görevi kapsamında geçen salı günü Kızıl Gezegen'e ulaştı ve ilk denemesinde yörüngeye başarıyla girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'Umut Uzay Aracı' (Hope Probe) Emirlik Mars Görevi kapsamında geçen salı günü Kızıl Gezegen'e ulaştı ve ilk denemesinde yörüngeye başarıyla girdi.

'Umut', Mars'tan ilk fotoğrafı dünyaya gönderdi.

Abu Dabi Emirliği'nin Veliaht Prensi Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, "Umut Uzay Aracı'nın ilk Mars görüntüsünü aktarması, tarihimizde belirleyici bir andı ve BAE'nin uzay araştırmalarında yer alan gelişmiş ülkelere katıldığını gösteriyor" dedi.

ATMOSFERİ İNCELEYECEK

Uzay aracının Mars'a gelişi, BAE'yi tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşan yalnızca beşinci ülke ve Arap dünyasında ise ilk ülke yaptı. Üç bilimsel aletle donatılmış uzay aracı, Mars atmosferinin ilk tam portresini oluşturacak. Umut'ta bulunan cihazlar, atmosferik veri toplayacak ve aynı zamanda mevsimsel, günlük değişiklikleri ölçecek.

Bu veriler, bilim insanlarının Mars atmosferinin farklı katmanlarında iklim dinamiklerinin ve hava koşullarının nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olacak. Uzmanlar ayrıca enerji ve parçacıkların (oksijen ve hidrojen) Mars atmosferinde nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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