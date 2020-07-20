BAE, Mars'a uydu gönderdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'Hope' adlı keşif uydusunu Mars'a ulaştırması beklenen roket, Japonya'dan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'Hope' adlı keşif uydusunu Mars'a ulaştırması beklenen roket, Japonya'dan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından geliştirilen Hope (Umut) adlı uyduyu Mars yörüngesine taşıyan H2A roketi, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden yerel saat ile 6.58'de fırlatıldı. Keşif uydusunun, başarılı bir şekilde yörüngeye oturması halinde Mars'ta oksijen-hidrojen ve atmosfer ısısı ölçümleri ile ozon taraması yapması bekleniyor. Ayrıca, 500 milyon kilometrelik yolculuk sonunda Şubat 2021'de BAE'nin kuruluşunun 50. yıldönümünde Mars'a ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

ERTELENMİŞTİ

BAE'nin Mars'a keşif amaçlı gönderdiği uydunun geçtiğimiz hafta fırlatılması planlanmış ancak fırlatma işleminin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı. Uzay çalışmalarına hız veren ve 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderen ilk Arap ülkesi olarak tarihe geçen BAE, 2117'de ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA