Bae-Libya İlişkileri
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı emekli general Halife Hafter ile bir araya geldiği bildirildi.
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı emekli general Halife Hafter ile bir araya geldiği bildirildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, resmi temasları çerçevesinde BAE'yi ziyaret eden Hafter, başkent Abu Dabi'de Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ve işbirliği alanlarının yanı sıra bölgedeki mevcut gelişmeler ve uluslararası sorunların ele alındığı ifade edildi.
Bingazi'nin tamamının terör örgütlerinden temizlenmesi dolayısıyla Hafter'i tebrik eden Al Nahyan'ın, Libya topraklarının tamamının bu beladan kurtarılması ve Libya güçlerinin ve halkının terör ve aşırılıkla mücadelesinde daha fazla zaferler elde edilmesi için başarı temennisinde bulunduğu aktarıldı.
Hafter'in de Libya halkının güvenlik ve istikrarına verdiği destekten ötürü BAE'ye teşekkür ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.