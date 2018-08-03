BAE'li Türkiye Uzmanı Abdel Latif Hicaz: ABD ile Türkiye Arasındaki Gerilimde Kazanan Türkiye Olur

ABD'nin stratejik ortaklarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Al-Mustaqbal" isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz, ABD ile Türkiye arasında yıllardır devam eden ve ABD'nin son adımıyla soğuk bir savaş haline gelen gerilimde kazananın her zaman Türkiye olduğunu söyledi.

"KAZANAN HER ZAMAN TÜRKİYE OLUYOR"

Hicaz yaptığı açıklamada, "Türk bakanlara karşı uygulanan yaptırımlarla yeni bir boyut kazanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kötüleşme yeni değil, aralarındaki görüş farklılıklarının uzun süre devam etmesine karşın, her zaman kazanan Türk pragmatizmi oluyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BİR DE ABD'Yİ KARŞISINA ALMASI FAYDA GETİRMEZ"

Abdel Latif Hicaz konuşmasının devamında, "ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginlik yeni değil, yıllardır devam ediyor. Eski Başkan Obama zamanında da böyleydi, ABD'nin Suriye'deki Kürtlere olan desteği ve muhalif Türklerin sığınağı olma durumu devam ediyor ve bu da Türkiyeyi kızdıran bir durumdur. Ancak Türkiye her zaman pragmatik davranır, bu nedenle gerginliği düşürmek için sert beyanların tonunu bir süre sonra yumuşatıp, bazı tavizler vererek uzlaşma yoluna gider. Ayrıca, AB ile, Basra Körfezi ülkeleriyle ve diğer bazı Arap ülkeleriyle sorunlar yaşayan Türkiye'nin, ABD'yi karşısına alması kendisine fayda getirmez." dedi.