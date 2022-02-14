BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi - Haberler
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BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi

AA, Gülşen Topçu - Güncel
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BAE'li şarkıcı Cesmi,

ABU Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.

ABU Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.

Sanatçı Cesmi, şarkıyı seslendirdiği 4 dakikalık videoyu YouTube kanalında yayımladı. Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı.

Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Arap, Güncel, Haberler

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