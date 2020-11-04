BAE'li hava yolu şirketi Tel Aviv seferlerine 26 Kasım'da başlıyor
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BAE'li hava yolu şirketi Tel Aviv seferlerine 26 Kasım'da başlıyor

04.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:38
BAE'li hava yolu şirketi Tel Aviv seferlerine 26 Kasım'da başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai Hava Yolları, Tel Aviv seferlerinin bu ay başlayacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai Hava Yolları, Tel Aviv seferlerinin bu ay başlayacağını duyurdu.

Şirketin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dubai ile Tel Aviv arasındaki ticari uçuşlara 26 Kasım'dan itibaren başlanacağı ve günde 2 sefer düzenleneceği belirtildi.

Fly Dubai, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası İsrail'e düzenli ticari uçuşlara başlayacağını duyuran ilk BAE'li hava yolu şirketi oldu.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu adımın ardından Abu Dabi'den üst düzey heyet 20 Ekim'de Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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