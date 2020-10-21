BAE'li araştırmacı: "BAE'liler, yönetime rağmen Filistinlilere destek konusunda sabit bir tutuma sahip"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE'li araştırmacı: "BAE'liler, yönetime rağmen Filistinlilere destek konusunda sabit bir tutuma sahip"

21.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:35
BAE'li araştırmacı:

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) araştırmacı Said bin Nasr et-Tuneyci, ülkesindeki yönetimin siyasi tutumuna rağmen BAE halkının Filistinlilere destek verme konusunda sabit bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) araştırmacı Said bin Nasr et-Tuneyci, ülkesindeki yönetimin siyasi tutumuna rağmen BAE halkının Filistinlilere destek verme konusunda sabit bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, merkezi İstanbul'da bulunan Körfez Araştırma ve Diyalog Merkezi Başkanı Tuneyci ile "BAE'nin geçmişte Filistin mücadelesine verdiği destek" adı altında video konferans üzerinden bir mülakat gerçekleştirdi.

"Yönetimin takındığı tavra rağmen, BAE halkı, Filistin davasına tam destek konusunda sabit bir tutuma sahip." diyen Tuneyci, BAE'nin tarihte Filistin mücadelesine verdiği desteğin, halk ve hükümetler düzeyinde çeşitlilik gösterdiğini, her iki tarafın da tek hedefinin Filistin topraklarını, halkını ve kutsallarını korumak olduğunu dile getirdi.

BAE halkının uzun yıllar normalleşme karşıtı komiteler kurduğunu, Filistin halkına destek için eylemler düzenlediğini ve bağışlar topladığını akaran Tuneyci, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hükümetin tavrı değişse de toplumun tavrı değişmedi. Halkın sahip olduğu değerler ve ilkeler, siyasi pozisyonlar gibi değişim göstermez. Filistin davası, diğer tüm Arap ve Müslüman halklar gibi BAE halkının da öncelikli meselesidir."

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Doğuş Işın Karaca Derviş Zaim Yavuz Bingöl
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Gökhan Gönül Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'li araştırmacı: "BAE'liler, yönetime rağmen Filistinlilere destek konusunda sabit bir tutuma sahip" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 17:42:50. #1.14#
title