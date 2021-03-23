BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak

23.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:31
BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iki yatırım şirketi, mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iki yatırım şirketi, mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Mubadala Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Catalyst Partners, Dubai merkezli Telegram'a yatırım yapma kararı aldı.

Haberde, BAE'li iki şirketin, Telegram'a yetmiş beşer milyon dolardan toplam 150 milyon dolar sermaye aktaracağı belirtildi.

Pavel ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından 2013'te Rusya'da kurulan Telegram'ın ana şirket binası daha sonra Dubai'ye taşındı. Söz konusu şirket halihazırda BAE merkezli olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Hikmet Karaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:39:31. #1.15#
title