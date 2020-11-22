BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

22.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:14
BAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 552'ye, Kuveyt'te 866'ya, Katar'da 236'ya yükselirken Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 552'ye, Kuveyt'te 866'ya, Katar'da 236'ya yükselirken Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1205 kişinin enfekte olduğu, 791 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 552'ye, vakaların 158 bin 990'a, iyileşenlerin 148 bin 871'e yükseldiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin enfekte olduğu, 618 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 866'ya, vakaların 140 bin 56'ya, iyileşenlerin 132 bin 178'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 167 kişinin enfekte olduğu, 182 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 236'ya, vakaların 137 bin 229'a, iyileşenlerin sayısının 134 bin 282'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 124 kişinin enfekte olduğu, 201 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vakaların 85 bin 591'e, sağlığına kavuşanların sayısının 83 bin 617'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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