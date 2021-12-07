BAE küresel piyasalarla entegrasyon için hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor - Haberler
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BAE küresel piyasalarla entegrasyon için hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
BAE küresel piyasalarla entegrasyon için hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE hükümeti, yeni çalışma sisteminde haftalık çalışmayı 4,5 gün olarak belirledi.

Yeni çalışma sistemine 1 Ocak 2022'de geçileceğine işaret edilen haber de, hafta sonu tatilinin bundan sonra cuma saat 12.00'de başlayarak pazarı da kapsayacak şekilde 2,5 gün olacağı aktarıldı.

Haber de, BAE hükümetinin yıl boyunca ülkede cuma namazının saat 13.15'te kılınması yönünde karar aldığı da aktarıldı.

Tüm kamu kurumlarının uyacağı yeni çalışma sisteminin BAE ekonomisinin küresel piyasalarla entegre olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Haber de yeni sistemle ayrıca kamu kurumlarındaki çalışma performansının da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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