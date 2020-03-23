BAE koronavirüs nedeniyle tüm uçak seferlerini 2 hafta durdurma kararı aldı
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Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

BAE koronavirüs nedeniyle tüm uçak seferlerini 2 hafta durdurma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm uçak seferlerinin 2 hafta süreyle durdurulacağını açıkladı.

23.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:32
BAE koronavirüs nedeniyle tüm uçak seferlerini 2 hafta durdurma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm uçak seferlerinin 2 hafta süreyle durdurulacağını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, alınan kararın 25 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, BAE'ye tüm doğrudan ve transit yolcu seferlerinin 2 hafta süreyle askıya alındığı bilgisine yer verildi.

Zorunlu kargo ve tahliye uçuşlarının yasak kapsamına girmediği belirtilen açıklamada, bu uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılacağı duyuruldu.

BAE'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı da 153 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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