BAE: Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasını temenni ediyoruz - Haberler
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BAE: Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasını temenni ediyoruz

BAE: Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasını temenni ediyoruz
AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasının temenni edildiğini açıkladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasının temenni edildiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Kazakistan'da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanmasının temenni edildiği ifade edilen açıklamada, "BAE, hukukun üstünlüğü, anayasa ile kurumlar çerçevesinde ve Kazak halkının umutlarını ve beklentilerini yerine getirecek şekilde Kazakistan'ın güvenliği sağlama çabalarını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.

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