BAE, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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BAE, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 289'a, Katar'da 73'e, Bahreyn'de 41'e yükselirken Lübnan, Ürdün ve Tunus'ta vaka sayısı arttı.

BAE, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
14.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 289'a, Katar'da 73'e, Bahreyn'de 41'e yükselirken Lübnan, Ürdün ve Tunus'ta vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 289'a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede 304 kişiye daha virüs bulaştığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 42 bin 294'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 704 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan kişi sayısının 27 bin 462'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 73'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 1186 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 22 bin 631 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 56 bin 898 olarak kayda geçti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 514 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 41'e, vaka sayısının 18 bin 227'ye yükseldiği, iyileşen kişi sayısının ise 12 bin 818 olduğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 1446'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 34 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 868'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 8 kişinin daha enfekte olduğu, 4 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 961'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 682'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 2 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 1096'ya çıktığını, can kaybının ise değişmeyip 49'da kaldığını kaydetti.

Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının 998'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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