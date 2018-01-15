Bae: Katar Bir Uçağımızı Daha Engelledi

– Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi Katar'ın bir sivil yolcu uçağını daha engellediğini iddia etti. BAE askeri uçaklarının gün içinde Bahreyn'e sefer yapmakta olan sivil iki BAE yolcu uçağını engellediğini iddia etti. Katar Dışişleri Bakanlığı ilk uçağın engellendiği iddiasını yalanlamıştı.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na inmekte olan yolcu uçaklarının Katarlı savaş uçakları ve sivil bir jet eşliğinde iniş gerçekleştirmesini şiddetle kınadığını duyuran BAE, uçaklarının ve yolcularının güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi yetkililerin bilgisi dahilinde olan bir sefer yapmakta olan uçağın Katar tarafından durdurulmasını "uluslararası hukuğun ve güvenlik standartlarının ciddi şekilde ihlali" olarak yorumladı.

Katar otoriteleri ise Katar savaş uçaklarının BAE yolcu uçağına eşlik ettiği iddiasını yalanladı. Katar Dışişleri Bakanı sözcüsü Twitter'dan yaptığı açıklamada iddianın gerçek olmadığını vurgulayarak "#Katar devleti Katar savaş uçaklarının sivil bir BAE yolcu uçağını engellediği iddiaları tamamen yanlıştır. Detaylı bir açıklama yapılacaktır" yazdı.

Katar Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne BAE savaş uçaklarının son haftalarda iki kez Katar hava sahasına izinsiz girdiğine dair şikayette bulunmuştu.

Olay 5 Haziran 2017'den beri Katar'a Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından abluka tutulmaktayken gerçekleşti. - İstanbul