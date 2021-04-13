BAE kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail gemisinin BAE'nin el-Fujairah Emirliğine yakın bölgede hedef alındığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu geminin İsrail'in PCC isimli şirkete ait 9690559 numaralı gemi olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e ait bir geminin İran füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Saldırı sonucu gemide hafif hasar oluştuğu kaydedildi.

Konuyla ilgili İsrail resmi makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi