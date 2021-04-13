BAE kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
BAE kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail gemisinin BAE'nin el-Fujairah Emirliğine yakın bölgede hedef alındığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu geminin İsrail'in PCC isimli şirkete ait 9690559 numaralı gemi olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e ait bir geminin İran füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Saldırı sonucu gemide hafif hasar oluştuğu kaydedildi.

Konuyla ilgili İsrail resmi makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Ece Erken Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAE kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:23:04. #1.15#
title