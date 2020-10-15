BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti

15.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:18
BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti

İsrail meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 13 Ağustos'ta varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

İsrail meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 13 Ağustos'ta varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, mecliste oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 80'inin evet, 13'ünün hayır oyu kullandığı belirtildi.

Haberde oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada, blokun söz konusu anlaşmaya hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan blokun başkanı Eymen Avde ile cerrahi operasyon geçiren Cabir Asakile ise oylamaya katılamadı.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE ile 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman, Sudan ve Suudi Arabistan var.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Deniz Seki Ercan Kesal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 21:19:01. #1.14#
title