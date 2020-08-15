BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor
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BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin Libya, Tunus ve Fas'tan çeşitli düzeylerde tepkiler verildi.

BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor
15.08.2020 04:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 04:14

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin Libya, Tunus ve Fas'tan çeşitli düzeylerde tepkiler verildi.

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde normalleşme konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin "Onlarca yıldır savunduğumuz Arap Birliği hayalini ortadan kaldırdı" değerlendirmesini yaptı.

Şatır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE-İsrail anlaşması üzerine, "Bazı Arap liderler bu hayale (Arap Birliği) ihanet ettiler ve koltuklarını korumak için Arap Baharı'nı İsrail ve Amerika'ya kurban verdiler." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

Tunus

BAE-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde varılan anlaşmaya Tunus'tan da tepki geldi. Tunus'un Nahda Hareketi bunu Filistinlilere karşı açık bir saldırı olarak niteledi.

Normalleşme anlaşmasını şiddetle kınayan Nahda, anlaşmayı Arap ve İslam dünyasının resmi ve halk olarak ulaştığı ortak kararın dışına çıkmak, siyonist ve gayrimeşru yerleşimci sömürgecilerin yanında yer almak olarak kabul ettiğini açıkladı.

Nahda, Filistin davasının yanında yer alan Tunus diplomasisine böyle tehlikeli bir adıma karşı açık bir tavır alınması çağrısı yaptı.

Fas

Fas'taki Ulusal İslam Kongresi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını büyük bir ihanet olarak değerlendirdi.

Sivil toplum kuruluşu olan Kongre yayımladığı yazılı açıklamada, BAE yöneticilerinin takibata alınması ve siyonist teröristler gibi yargılanması çağrısında bulundu.

"BAE yöneticileri, bu yaptıklarıyla siyonistlerin suçlarına ortak olduklarını ilan ediyor" denilen açıklamada, BAE'nin böyle bir anlaşmaya ilişkin hiçbir sıfatlarının olmadığı, Filistin adına söz etmeleri konusunda kimsenin onlara görev vermediği ve onların buna da ehil de olmadıkları vurgulandı.

Açıklamada, ümmetin tüm resmi ve halk oluşumlarına Filistin davasını destekleme çağrısı yapıldı.

Ayrıca, BAE ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına herhangi bir destek ve onayın suç ve büyük bir ihanet olarak kabul edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Ulusal İslam Kongresi, 1994 yılında İslam ve Arap dünyasından birçok şahsiyetin katılımıyla, İslam ümmetinin medeniyet projesinin gerçekleştirilmesi hedefiyle kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet yürütüyor.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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