BAE-İsrail normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği binası önünde toplanan Sudanlılar, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği binası önünde toplanan Sudanlılar, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etti. Göstericiler, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan'ı ve normalleşme anlaşmasını kınayan dövizler taşıdı.

Kaynak: AA