BAE, İsrail'le normalleşmenin birinci yılını kutlamak için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te dev pankartlar astı - Haberler
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BAE, İsrail'le normalleşmenin birinci yılını kutlamak için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te dev pankartlar astı

AA - Haberler | Güncel
BAE, İsrail'le normalleşmenin birinci yılını kutlamak için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te dev pankartlar astı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının birinci yıl dönümünü Tel Aviv ve Batı Kudüs'te astığı pankartlarla kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının birinci yıl dönümünü Tel Aviv ve Batı Kudüs'te astığı pankartlarla kutladı.

Büyükelçilik, Tel Aviv ve Batı Kudüs'e Arapça, İbranice ve İngilizce olarak "Barış, çocuklarımızın geleceğidir" yazılı büyük pankartlar astı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Arapça İsrail" isimli internet sitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'deki BAE Büyükelçiliği, İbrahimi Barış Anlaşması'nın birinci yıldönümü münasebetiyle Tel Aviv ve Kudüs'te bir kampanya başlattı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek için, çocuklarımızın geleceği için" ifadelerini kullandı.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: BAE, İsrail'le normalleşmenin birinci yılını kutlamak için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te dev pankartlar astı - Haberler
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