BAE, İsrail ile normalleşme için "ortak bir yol haritası belirleneceğini" açıkladı
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BAE, İsrail ile normalleşme için "ortak bir yol haritası belirleneceğini" açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşması için "ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığını" açıkladı.

BAE, İsrail ile normalleşme için
13.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:52

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşması için "ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığını" açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'un, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleşeceği yönündeki açıklamasının Abu Dabi yönetimi tarafından doğrulandığı duyuruldu.

Haberde, İsrail ile ikili ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaşıldığı belirtilirken, İsrail ve BAE yetkililerinin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3'üncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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