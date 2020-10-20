BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
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BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor

20.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:33
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı belirtilirken, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağı bildirildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı belirtilirken, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağı bildirildi. 

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından bu sefer de karşılıklı vizelerin kaldırılması gündeme geldi. İsrail medyası, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağı bildirildi.

İSRAİL İÇİN VİZEYİ KALDIRAN İLK ARAP ÜLKESİ OLDU

İsrail medyasının haberine göre, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına işaret edildi. Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi. Diğer yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BAE: Akan her filistinlinin kanında artık seninde elin var BAE yazıklar olsun
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