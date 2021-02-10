BAE, İran Cumhurbaşkanı'na devrimin yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi
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BAE, İran Cumhurbaşkanı'na devrimin yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi

10.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:31
BAE, İran Cumhurbaşkanı'na devrimin yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde Başkan Al Nayhan'ın yanı sıra, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhamed bin Reşid al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da Ruhani'ye bir tebrik mesajı gönderdiği ifade edildi.

İran ile bölgesel düzeyde uzun yıllardır karşı karşıya gelen Abu Dabi yönetiminin, uzun yıllardan sonra Tahran'a bir tebrik mesajı göndermesi dikkati çekti.

BAE ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 2015'ten beri Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere karşı askeri operasyonlar sürdürüyor.

BAE'nin müttefiki Suudi Arabistan, İran'ı sık sık bölge istikrarı ve güvenliğini bozan bir faktör olarak tanımlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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