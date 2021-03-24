BAE İngiltere'nin bilim endüstrisine 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE İngiltere'nin bilim endüstrisine 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacak

24.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:40
BAE İngiltere'nin bilim endüstrisine 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İngiltere'nin bilim sanayisine 5 yıl süre zarfında 800 milyon sterlin yatırım yapacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İngiltere'nin bilim sanayisine 5 yıl süre zarfında 800 milyon sterlin yatırım yapacağı belirtildi.

BAE'de İngilizce yayımlanan The National gazetesinin haberine göre, Abu Dabi merkezli Mubadala Yatırım Şirketi, İngiltere'de stratejik yatırım kararı aldı.

Bu kapsamda, Mubadala'nın "BAE-İngiltere Egemen Yatırım Partnerliği" üzerinden İngiltere'nin bilim endüstrisine yaklaşık 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacağı aktarıldı.

Şirketin ayrıca İngiltere Yaşam Bilim Yatırım Programı'na da 200 milyon sterlin sermaye aktarımı yapacağı belirtildi.

Mubadala Yönetim Kurulu Başkanı Haldun al Mubarek, yatırımın sağlık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişmiş yüksek kabiliyetli endüstrileri kapsadığını söyledi.

BAE'nin dün de Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın talimatı üzerine Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapma karar aldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE İngiltere'nin bilim endüstrisine 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:42:43. #1.16#
title