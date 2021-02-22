BAE ile Katarlı heyetler, El-Ula Anlaşması'nı görüşmek için ilk kez Kuveyt'te bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'dan resmi heyetlerin, 5 Ocak'ta imzalanan El-Ula Anlaşması'nın detaylarını görüşmek üzere ilk kez bir araya geldikleri bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'dan resmi heyetlerin, 5 Ocak'ta imzalanan El-Ula Anlaşması'nın detaylarını görüşmek üzere ilk kez bir araya geldikleri bildirildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın geçtiği habere göre, Kuveyt'te görüşen heyetler, El-Ula Anlaşması'ndaki ortak mekanizmaları ve uygulama aşamalarını ele aldı.

Haberde, her iki tarafın da El-Ula Anlaşması'nın imzalanmasında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın rolüne vurgu yaptıkları kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında arabuluculuk çabaları yürüttü.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde bir araya gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci