BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

07.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:18
BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gargaş, krizin hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyleyerek, son yıllarda patlak veren krizin, sahada olumsuz eylemleri değil, sert medya söylemlerini kapsadığını savundu.

Ula Anlaşması'nın, Suudi Arabistan'ın çabası ve Kuveyt ile ABD ara buluculuğunun sonucu olduğunu vurgulayan Gargaş, bu anlaşma kapsamında oluşturulan birkaç komitenin boykot uygulamalarını bir hafta içinde kaldırma ve ülkeler arasındaki meseleleri çözmede ikili süreçler üzerine çalışacağını kaydetti.

Bunun ilk değil ancak en derin kriz olduğuna işaret eden Gargaş, dört ülke ve Katar arasında güven tesis etmek gerektiğini dile getirdi.

Ülkesinin "büyük ya da küçük krizler olmaması için yeni bir sayfa açıp, başka bir aşamaya geçtiğini" kaydeden Gargaş,"Bu kriz sayfasını kapattığımız için mutluyuz ve KİK'in geleceğine umutla bakıyor ve Ula Anlaşmasını uygulamak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlker Başbuğ Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:19:07. #1.14#
title