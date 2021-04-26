BAE ile İtalya Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
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BAE ile İtalya Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

BAE ile İtalya Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İtalyan mevkıdaşı Luigi Di Maio iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İtalyan mevkıdaşı Luigi Di Maio iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, İtalyan Bakan Di Maio, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Dışişleri Bakanlığı Genel Divanında bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ile İtalya arasındaki dostluk ve iş birliği ile ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin tartışıldığı görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ile salgınla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği de masaya yatırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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