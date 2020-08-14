BAE ile İsrail'in anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
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BAE ile İsrail'in anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı

Arap dünyasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşması büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullancıları "Normalleşme İhanettir" etiketi açarak tepkilerini dile getirdi.

BAE ile İsrail'in anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
14.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:02

Arap dünyasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşması büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullancıları "Normalleşme İhanettir" etiketi açarak tepkilerini dile getirdi.

BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları "Normalleşme İhanettir" etiketi ile yaptıkları binlerce paylaşımla ile söz konusu adımı "şehitlerin kanına ihanet" olarak nitelendirdi.

Muhammed ed-Durra hatırlatıldı

BAE'ye gösterilen tepkilerde ikinci intifada sırasında duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ve 11 yaşındaki oğlu Muhammed ed-Durra kendilerini ateşten korumaya çalışırken İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve Durra'nın babasının gözleri önünde acımasızca öldürülmesi hatırlatıldı.

Bağdat Lion isimli bir hesaptan yapılan paylaşımda "Masumların kanı üzerine barış ihanettir. Muhammed ed-Durra'yı unutmadık." ifadelerini kullandı.

"Katille normalleşmeyi nasıl hoş görürüz"

Emine Buşiri isimli başka bir kullanıcı da Durra'nın fotoğrafını paylaşarak "Katille normalleşmeyi nasıl hoşgörürüz." ifadelerine yer verdi.

BAE ile İsrail'in anlaşmasına karşı bir çok karikatür, fotoğraf ve video da paylaşılırken bazı kullanıcılar söz konusu adımı "Kudüs'e savaş açmak" olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar da, "yapılanları unutmadık, Filistin mücadelemiz sürecek.", "Tüm Arap dünyası İsrail ile normalleşse de tarih ve gerçekler açıktır. Burası Filistin, bunlar da işgalcilerdir." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Ayrıca onlarca kullanıcı da Filistinli gazeteci ve yazar Gassan Kanafani'nin "Bu millet öyle günler görecek ki, ihanet bir bakış açısı olacak." sözlerini paylaşarak BAE-İsrail anlaşmasına atıfta bulundular.

Kaynak: AA

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