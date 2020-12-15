BAE ile İsrail futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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BAE ile İsrail futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

15.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:05
BAE ile İsrail futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail futbol federasyonları, FIFA nezdinde iş birliği anlaşması imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail futbol federasyonları, FIFA nezdinde iş birliği anlaşması imzaladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen imza törenine FIFA Başkanı Gianni Infantino, BAE Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Rashid bin Humaid Al Nuaimi ve İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasson katıldı.

Söz konusu iş birliği anlaşmasıyla iki ülke federasyonları arasında kulüp ve milli takım bazında hazırlık maçları, futbolun gelişimine katkı sağlamak amacıyla seminer ve organizasyonlar düzenlenmesi planlanıyor.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, futbolun birleştirici gücünü gösterdiğini aktaran Infantino, "Gelecek açısından çok önemli bir anlaşma. Bu anlaşmadan çok şey beklediğimi iki başkana da ifade ettim. İki ülke ve tüm bölgeyi futbol vasıtasıyla yakınlaştırmak için organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesinde FIFA tam destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla İsrail ve diğer ülkelerle aralarındaki bağın güçlenmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden BAE Futbol Federasyonu Başkanı Al Nuaimi, desteği ve katılımından dolayı Infantino'ya minnettar olduğunu kaydetti.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Hasson ise futbolun ortak bir barış dili özelliği taşıdığını vurgulayarak, birkaç ay öncesine kadar hayal olarak görülen bir anlaşmayı gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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