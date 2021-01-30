BAE ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 5 ay içinde 272 milyon doları buldu
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BAE ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 5 ay içinde 272 milyon doları buldu

30.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:00
BAE ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 5 ay içinde 272 milyon doları buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasının ilk 5 ayında 272 milyon dolar olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasının ilk 5 ayında 272 milyon dolar olduğu belirtildi.

BAE'deki Abu Dabi Hükümeti, İsrail ile Eylül 2020'de imzalanan anlaşmanın ardından iki ülke arasında başlayan ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Abu Dabi Hükümeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Eylül 2020'den Ocak 2021'e kadarlık süre zarfında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 272 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5 aylık süre zarfında bin 217 ton hacminde ithalat ve ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020 Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ekonomisine milyarların pompalanacağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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