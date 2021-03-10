BAE iklim değişikliğini gözlemlemek için uzaya uydu gönderecek
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BAE iklim değişikliğini gözlemlemek için uzaya uydu gönderecek

10.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:20
BAE iklim değişikliğini gözlemlemek için uzaya uydu gönderecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel iklim değişikliğini gözlemlemek üzere uzaya "nanometrik uydu" göndermeye hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel iklim değişikliğini gözlemlemek üzere uzaya "nanometrik uydu" göndermeye hazırlanıyor.

BAE'nin Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, DMSat-1 adlı uydunun 20 Mart'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "nanometrik" yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı kaydedildi.

BAE, 9 Şubat'ta Mars'a başarılı bir şekilde uydu gönderebilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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