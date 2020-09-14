BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu
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BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu

İsrail ile normalleşen BAE'den bir grup işadamı, Peygamberimiz Hz Muhammed'e ve Araplara hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem'e sponsor olacağını duyurdu.

BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu
14.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:05

İsrail ile normalleşen BAE'den bir grup işadamı, Peygamberimiz Hz Muhammed'e ve Araplara hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem'e sponsor olacağını duyurdu. 

İsrail'de bir televizyon kanalı, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken Beitar Jerusalem futbol takımına da yatırım yapılacağını açıkladı. İsrail'in en ırkçı futbol takımı olarak bilinen Beitar Jerusalem, bir Arap takımıyla her karşılamasında peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takım olarak biliniyor. Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

IRKÇI TAKIM OLARAK BİLİNİYOR

Takıma, Arap olmayan iki Müslüman Çeçen oyuncunun alınmasına tahammül edemeyen taraftarın aşırılıklarını her zaman onları destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sakinleştimeye çalışmıştı. Çeçen Sadayev ve Kadayev'e bile "Araplara ölüm" şeklinde slogan atan ırkçı grup, iki oyuncunu takımı terk etmeye zorlamıştı. Taraftarın baskısına dayanamayan Çeçen oyuncular da bir süre sonra Beitar Jerusalem'den ayrılmışlardı. Geçen yıl La Familia yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza atmıştı. Irkçı grup takımın yeni transferi Ali Muhammed'i hedef almıştı. Ali Muhammed isminden rahatsız olduklarını söylemiş ve oyuncudan adını değiştirmesini istemişlerdi


Kaynak: DHA

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