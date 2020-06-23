BAE, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı
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BAE, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları kınadı.

BAE, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı
23.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:34

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillere yönelik terör saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a tam destek verdikleri, Riyad'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan tüm tehditlere karşı aynı safta durdukları ifade edildi.

Açıklamada, BAE ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin birbirinden ayrıştırılamayacağı, Abu Dabi yönetiminin, Riyad'a yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi kendi güvenlik ve istikrarına karşı gerçekleştirilmiş gibi kabul ettiği belirtildi.

Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırılarının kınandığı açıklamada, son saldırının Husilerin bölgenin güvenlik ve istikrarını baltaladığını ispat eden yeni belgeler niteliğinde olduğu aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de, Yemen'de kendilerine yönelik uygulanan ambargo ve saldırılar sonlandırılana kadar askeri eylemlerinin devam edeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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