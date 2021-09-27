BAE, Hizbullah üyesi oldukları iddiasıyla tutukladığı 2 Lübnan vatandaşını serbest bıraktı

Lübnan Hizbullahı ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 2 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), tutuklu bulunan 2 Lübnan vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Lübnan medyasındaki haberler e göre, BAE'ye 2019'da gittikten sonra saldırı planı suçlamasıyla tutuklanan Ahmed Subıh ve Hüseyin Barada, serbest bırakılmalarının ardından Beyrut'a döndü.

Haber de, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanında ailelerince karşılanan Subih ve Barada'nın, özgür kalmaları için Abu Dabi yetkilileriyle uzun müddet görüşmeler yapan Lübnan Ulusal Güvenlik Direktörü Abbas İbrahim'e teşekkür ettiklerine yer verildi.

BAE, terör örgütü olarak kabul ettiği Lübnan Hizbullahı'nın üyesi oldukları gerekçesiyle 9 Lübnanlıyı daha tutuklamış, bu kişiler 8 aylık tutuklamanın ardından bu yılın sonunda serbest bırakılmıştı.

Abu Dabi yönetimi, aynı gerekçeyle Subih ve Barada dahil toplam 11 kişiyi tutuklamıştı.

BAE ve Lübnanlı yetkililer, 11 kişinin tutuklanma nedenine dair herhangi bir resmi açıklama yapmazken, Uluslararası Af Örgütü, 2019'da yayımladığı bir raporda tutuklanma gerekçesinden söz etmişti.

Af Örgütünün o dönem yayımlanan raporuna göre, BAE, 11 Lübnan vatandaşını, Hizbullah'tan direktif alarak BAE'de "terör hücreleri kurma ve saldırı hazırlığı içinde olmak"la suçlamıştı.