BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı için Tahran'da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İran ile yapılacak 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısına katılmak üzere Tahran'a geldi.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında İran'ın başkenti Tahran'da 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı toplantıya katılmak üzere BAE'den 7 kişilik bir heyet bugün Tahran'a geldi. İran medyası söz konusu toplantıdaki konu başlıklarının İran ile BAE arasında ortak sınır güvenliği, Basra Körfezi'nin kontrollü ve kontrolsüz kullanımı ve iki ülke arasındaki bilgi alışverişi olduğu belirtildi.

İran ile BAE arasında 5. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı 22 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA