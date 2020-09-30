BAE hayatını kaybeden Kuveyt Emiri için 3 günlük yas ilan etti
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BAE hayatını kaybeden Kuveyt Emiri için 3 günlük yas ilan etti

30.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:44
BAE hayatını kaybeden Kuveyt Emiri için 3 günlük yas ilan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah dün hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan, Kuveyt Emiri'nin vefatı nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti. BAE Başbakanı Muhammed Bin Raşid el-Mektum ise resmi sosyal medya hesabından Kuveyt halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

ABD'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşının bugün Kuveyt'e getirilmesi bekleniyor.

91 yaşındaki Kuveyt Emiri, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerini geçici olarak Veliaht Prens Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurdu. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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