BAE: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik

Birleşik Arap Emirliği (BAE), hava sahasını ihlal eden 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeyi herhangi bir saldırıdan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, ihlali gerçekleştiren 3 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ülke güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazır ve tetikte olduğu ifade edildi.

Yemen'deki Husiler'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ve Cevf illerinde son 24 saatte İran destekli Husilere 32 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş; hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.