BAE, firari Dahlan'ın talebiyle Gazze'ye 40 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın talebi doğrultusunda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 40 bin doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın talebi doğrultusunda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 40 bin doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe etti.

Fetih Hareketi'nden ihraç edilmesine rağmen Filistin sokağında etkisi yer yer devam eden ve BAE tarafından desteklendiği bilinen Dahlan, 22 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi destek toplamak amacıyla aşı kozunu kullanmaya devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberde, BAE'nin Dahlan'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'nde hibe ettiği 40 bin doz Sputnik V aşısının bölgeye ulaştığı belirtildi.

BAE, 21 Şubat'ta yine Dahlan üzerinden Gazze Şeridi'ne 20 bin doz Sputnik V aşısı ulaştırmıştı.

Sürgünde yaşayan Dahlan'ın BAE'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde yaptığı aşı yardımlarının Filistin'deki seçimler öncesine gelmesi dikkati çekiyor.

Filistinli siyasi analistler, Dahlan'ın seçimlere girebilmek için Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih'ten ayrı, kendi grubundan veya bağımsız isimlerden bir liste oluşturabileceğini öngörüyor.

Fetih Hareketi de partiden ihraç edilen Dahlan'ın kendi listesinden seçimlere girmesinin imkansız olduğu görüşünde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci