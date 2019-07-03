BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.

BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

BAE'den Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: Dunya.com

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