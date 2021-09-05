BAE, ekonomik kalkınma için 50 ticari projeyi hayata geçirecek
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BAE, ekonomik kalkınma için 50 ticari projeyi hayata geçirecek

BAE, ekonomik kalkınma için 50 ticari projeyi hayata geçirecek
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke ekonomisinin kalkınması için 9 yıl sürecek 150 milyar dolarlık 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke ekonomisinin kalkınması için 9 yıl sürecek 150 milyar dolarlık 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

BAE yerel medyasındaki haberlere göre, Abu Dabi yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ülke ekonomisinin uzun vadeli kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik yeni yatırım projelerinin tanıtımı için konferans düzenlendi.

Dubai kentindeki Jumeirah Emirates Towers'ta gerçekleşen konferansa, kabine üyeleri ile çok sayıda devlet yetkilisinin katıldığı belirtildi.

Konferansta konuşan BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el Mari, 9 yıl sürüp, toplamda 150 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulacak 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini söyledi.

BAE Kabine İşlerinden Sorumlu Bakanı Dr. Sultan el-Cabir de ülkenin yatırımcılar açısından cazip hale getirilebilmesi için "yeşil ve serbest" olmak üzere 2 yeni vize kategorinin uygulanacağını kaydetti.

El-Cabir, söz konusu vizelerden başarılı yabancı öğrenciler, iş insanları, yatırımcılar ve nitelikli göçmenlerin yararlanabileceğini belirtti.

BAE'nin stratejik ticari projelerinin içeriği, ülkenin kuruluşunun 50. yıl dönümü olan 2 Aralık'a kadar farklı etkinliklerle tanıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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