BAE "düşmana" ait 3 insansız hava aracını imha etti - Haberler
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BAE "düşmana" ait 3 insansız hava aracını imha etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının yerleşim yerlerinden uzak bölgede ele geçirildiği ve imha edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu, devleti ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını teyit eder" denildi. - DUBAİ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, Politika, Haber

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