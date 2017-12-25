Bae Dışişleri Bakanı Zayed'e "Fahreddin Paşa" Tepkisi

Van, Bitlis ve Muş'ta üniversite öğrencileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e, sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kampüsü'nde bir araya gelen Van YYÜ Öğrenci Konseyi ile AK Parti Üniversite Birimi (ÜNİAK), BAE Dışişleri Bakanı Zayed'i, sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımından dolayı protesto etti.



Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman, yaptığı açıklamada, Zayed'i paylaşımından dolayı kınadı.



Karaduman, "Zayed'in, Türkler ve Arapları bir kez daha karşı karşıya getirmeye çalışan bu propaganda yalanını paylaşması gerçeği yansıtan bir durum değil. Zamanında Medine'yi İngiliz planlarına karşı cesurca savunan Fahreddin Paşa'ydı. Şimdi ise bizi, yani ceddimizi hırsızlıkla mı suçluyorlar?" dedi.



-"Fahreddin Paşa'yı hedef almaları tesadüf değildir"



Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Yunus Emre Müküs de ecdadın bin yıl boyunca koruduğu tüm İslam coğrafyasında hala yeteri kadar anlatılmamış pek çok destan olduğunu söyledi. Müküs, şunları kaydetti:



"İngiliz oyunlarıyla, bedevilerin isyanlarıyla, açlıkla, susuzlukla, 50 dereceyi aşan kavurucu sıcakla, türlü hastalıklarla ve ağır çöl koşullarıyla canla başla mücadele ederek Medine-i Münevvere'yi, Hz. Peygamber'in kabrini son ana kadar savunan, teslim çağrılarını geri çeviren Fahreddin Paşa'nın bu dik duruşu ancak ve ancak peygamber sevgisiyle izah edilebilir. Paşamıza dil uzatanlar, asırlardır din kardeşi olduğumuz Arap kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekemeyeceklerini ve kardeşlik hukukumuzu bozamayacaklarını bilmek zorundadırlar. Zalimlerin yanında saf tutmayı maharet sananların Medine Müdafaasını ve Fahreddin Paşa'yı hedef almaları tesadüf değildir. Utanmadan ve sıkılmadan ecdadımızın kutsal emanetleri Medine'den çalarak İstanbul'a getirdiği açıklamasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanının ne tür bir hezeyan içinde olduğu apaçık ortadadır. Şanlı tarihe sahip ecdadımıza yapılan bu iftira ile leke sürmeye çalışmalarını katiyen kabul etmiyor ve bu açıklamayı yapan bakanı ise en sade haliyle şımarıklıkla tarif ediyoruz."



Açıklama, öğrencilerin Fahreddin Paşa'nın yaptığı yemini okumalarıyla son buldu.



Bitlis



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) AK Parti Gençlik Kolları üyeleri de BAE Dışişleri Bakanı Zayed'e tepki gösterdi.



Üniversitede bir araya gelen grup adına Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Şefkatlioğlu, basın açıklamasını okudu. Grup daha sonra Fahreddin Paşa'nın yeminini okudu.



Muş Alparslan Üniversitesindeki Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu üyeleri de Zayed'i kınadı. Öğrenciler adına açıklama yapan İsmail Özkan, "Ecdadına vefa duyan biz gençler, onlara uzanan kirli elleri, kirli dilleri telin etmek, oynanan her oyunda daha güçlü karşılarında duracağımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.