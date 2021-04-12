BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ramazan vesilesiyle 439 mahkumu affetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ramazan vesilesiyle 439 mahkumu affetti

Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ramazan vesilesiyle 439 mahkumu affetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ramazan ayı dolayısıyla 439 mahkumun serbest bırakılması talimatı verdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ramazan ayı dolayısıyla 439 mahkumun serbest bırakılması talimatı verdiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Al Nahyan, ramazanda mahkumların ailelerine kavuşması ve ailevi bağların güçlendirilmesi amacıyla af yetkisini kullandı.

Bu kapsamda Al Nahyan'ın ceza ve ıslah kurumlarına 439 mahkumun af edilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Haberde aftan yararlanan mahkumların hangi suçlardan ceza aldığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Canan Ergüder Muharrem Erdemir İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ramazan vesilesiyle 439 mahkumu affetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:47:18. #1.15#
title