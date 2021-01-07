BAE Devlet Bakanı: "BAE, Türkiye'nin Ortadoğu'daki bir numaralı ticaret ortağıdır"
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BAE Devlet Bakanı: "BAE, Türkiye'nin Ortadoğu'daki bir numaralı ticaret ortağıdır"

07.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:10
BAE Devlet Bakanı:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE, Türkiye'nin Ortadoğu'daki bir numaralı ticaret ortağıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE, Türkiye'nin Ortadoğu'daki bir numaralı ticaret ortağıdır." dedi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan BAE Devlet Bakanı Gargaş, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Gargaş, "BAE, Türkiye'nin Ortadoğu'daki bir numaralı ticaret ortağıdır. Biz Türkiye ile aramızda sorun yaşanmasından hoşnut değiliz." dedi.

BAE Devlet Bakanı, "BAE'nin Türkiye ile temel problemi, ikincisinin (Türkiye) Arap ülkelerinin pahasına rolünü genişletmek istemesidir." iddiasında bulundu.

BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

BAE, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Gargaş düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Gargaş, krizin hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyleyerek, son yıllarda patlak veren krizin, sahada olumsuz eylemleri değil, sert medya söylemlerini kapsadığını savunmuştu.

Ülkesinin "büyük ya da küçük krizler olmaması için yeni bir sayfa açıp, başka bir aşamaya geçtiğini" kaydeden Gargaş,"Bu kriz sayfasını kapattığımız için mutluyuz ve KİK'in geleceğine umutla bakıyor ve Ula Anlaşmasını uygulamak için çalışıyoruz." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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