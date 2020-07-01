BAE destekli Güney Geçiş Konseyi: "Riyad Anlaşması barış yolunda gerçek bir başlangıç"
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BAE destekli Güney Geçiş Konseyi: "Riyad Anlaşması barış yolunda gerçek bir başlangıç"

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış yolunda gerçek bir başlangıç olduğunu belirtti.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi:
01.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:30

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış yolunda gerçek bir başlangıç olduğunu belirtti.

GGK'nin internet sitesinde yer alan habere göre Zubeydi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Görüşmede "Riyad Anlaşması, barış yolunda gerçek bir başlangıç." ifadesini kullanan Zubeydi, krizin çözümünde ilerleme kaydetmek için önceliğin, tarafların eşit olarak yer aldığı bir hükümet kurulması olduğunu vurguladı.

GGK'nin, Griffiths'in çabalarını desteklediğini aktaran Zubeydi, BM gözetiminde yürütülen siyasi sürecin her aşamasına ciddiyetle katılmaya hazır olduklarını kaydetti.

Griffiths, Yemen'deki krize çözüm bulma çabaları kapsamında dün Riyad'da Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile de görüşmüştü.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

GGK 26 Nisan'da, ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmişti. Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda özerklik ilanını reddederek Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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