BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi

16.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:04
BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) kontrolündeki Aden'de yaşanan su kesintisi bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) kontrolündeki Aden'de yaşanan su kesintisi bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, onlarca Yemenli, mahallelerindeki su kesintisine tepki için Aden'deki Su ve Kanalizasyon İdaresi binasının önünde bir araya geldi.

Aden ilinin doğusunda yer alan Kırater kentindeki ana caddeleri trafiğe kapatan göstericiler, ayrıca araç lastiği yaktı.

Yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından GGK'ye bağlı birlikler, yolu yeniden trafiğe açtı.

GGK'ye bağlı birlikler, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Yemen'in güneyinin kuzeyinden ayrılmasını isteyen GGK, nisan ayında Aden dahil güneyde bulunan kendi kontrolü altındaki illerde sözde özerklik ilan etmişti.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 5 Kasım 2019'da hükümet ile ayrılıkçı konsey arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizmasını ilan etmesinin ardından GGK temmuz ayında bu çözümden geri adım attı.

Mekanizma, ülkenin kuzey ve güney illeri arasında eşit yetkilere sahip bir hükümetin kurulmasını, GGK'ye bağlı askeri güçlerin Aden'den çıkmasını, Ebyen'deki tarafların birbirinden uzaklaştırılmasını öngörüyor.

Taraflar, şu ana kadar anlaşmanın uygulamaya geçirilmemesi konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

İlgili Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde su kesintisi
Denizli'nin Buldan ilçesinde su kesintisi
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Tarkan İdil Fırat Hazar Ergüçlü Yıldız Kenter
Spor Ozan Kabak Mert Günok Ersun Yanal Rıza Çalımbay Lewis Hamilton
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 22:04:52. #1.14#
title